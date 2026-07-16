В Белгороде продолжают преображать велопешеходную зону на Ватутина

На проспекте Ватутина в Белгороде продолжают благоустройство велопешеходной зоны. Дизайн-проект путем голосования выбрали жители города в прошлом году. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мэр областного центра Валентин Демидов рассказал, что на сегодня подрядчик уже на 80% выполнил установку бортового камня и на 55% укладку тротуарной плитки. Почти завершены демонтажные работы.

- В проекте применяется пять видов плиточного покрытия. Это позволяет функционально зонировать пространство: выделить участки для отдыха, транзитные зоны для пешеходов и отделить полосы для велосипедистов, - уточнил градоначальник.

В ходе работ по благоустройству в общественном пространстве также появятся зоны отдыха: малые архитектурные формы для них уже изготавливаются на заводе. Кроме того, будут оборудованы новые светильники.

Обновленную территорию соединят с существующей сетью велодорожек. В городе все сложится в итоге в единый маршрут, который будет удобным и для пешеходов, и для велосипедистов.