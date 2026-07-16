В Белгородской области установлено больше 2300 камер видеонаблюдения Фото: соцсети Александра Шуваева.

На территории Белгородской области установлено свыше 2,3 тысячи камер видеонаблюдения, порядка 1500 из них – с распознаванием лиц. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев после посещения Белгородского информационного фонда.

Врио главы региона сообщил, что благодаря камерам за 2025 год в области удалось раскрыть 210 преступлений, 27 правонарушителей были задержаны. Также при помощи распознавания лиц в регионе нашли 60 пропавших граждан.

Кроме того, в регионе функционирует ителлектуальная транспортная система, которая помогает сократить пробки. Так на отдельных участках автодорог время пути уменьшилось на 15%, а скорость выросла на 8%.

- В планах – установить «умные домофоны» с оповещением об опасности. Чтобы при пожаре или любой угрозе МЧС могло мгновенно предупредить всех жильцов через трубку домофона, не теряя драгоценных минут. Все это вместе – технологии, которые работают для людей. Будем дальше укреплять безопасность региона, - подчеркнул Александр Шуваев.