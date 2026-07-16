Тепло и без осадков будет в Белгородской области 17 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 июля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер подует с севера, его скорость не превысит 13 метров в секунду. Ночь по региону температура воздуха составит 9-14 градусов тепла. Днем потеплеет до +19… +24 градусов.

В областной столице ночью ожидается от 12 до 14 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут +21…+23 градуса.

В региональном МЧС белгородцам напоминают, что в период сухой и жаркой погоды палы травы могут привести к серьезным последствиям, включая лесные пожары и угрозу жизни и здоровью людей. Не оставляйте без присмотра костры и мангалы. Не разжигайте костры вблизи рядом с сухой травой и кустарниками. Напомним, на территории региона до 28 июля продлен особый противопожарный режим.