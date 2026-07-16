В Разумном Белгородского округа завершили ремонт участка дороги

Фото: @mintrans31

В поселке Разумное Белгородского округа завершили капитальный ремонт участка дороги Белгород – Шебекино – Волоконовка. Протяженность объекта составила полтора километра. Участок начинается на въезде в Разумное и завершается на кольцевом пересечении.

В ходе ремонтных работ специалисты обновили дорожное полотно и привели в нормативное состояние остановки общественного транспорта. Также была отремонтирована система водоотведения. Кроме того, дорожники обновили мост через реку Разумная, тротуар и разделительную полосу.

В завершении работ подрядная организации у становила дорожные знаки, барьерное и перильное ограждение. После этого была нанесена горизонтальная разметка.