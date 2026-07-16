В Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадала женщина Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ нанесли очередные удары беспилотниками по 11 населенным пунктам в четырех муниципалитетах Белгородской области. Пострадала мирная жительница. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В результате детонации украинского дрона в поселке Красная Яруга женщина получила акубаротравму. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от предложенной госпитализации она отказалась.

В поселке Отрадовский Краснояружского округа от ударов FPV-дронов повреждены объект инфраструктуры предприятия, трактор, легковушка и грузовик. В селе Сергиевка из-за взрыва БПЛА поврежден автомобиль.

В городе Шебекино после атак FPV-дронов повреждены остекление МКД, навес, оборудование коммерческого объекта, крыша хозпостройки, грузовик и шесть легковушек. В селе Максимовка Шебекинского округа от удара дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Вознесеновка в после атаки беспилотника разбиты окна и посечен забор частного дома.

В селе Санково Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона поврежден автомобиль. В селе Мощеное из-за атаки беспилотника осколками посечены две хозпостройки. В селе Смородино после удара FPV-дрона повреждена надворная постройка. В Грайвороне в результате детонации дрона загорелась крыша технического помещения – пожар ликвидирован.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа от удара дрона повреждена ГАЗель. В поселке Малиновка из-за атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна, посечены крыша и фасад.