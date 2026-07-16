Мэр Белгорода поручил коммунальщикам усилить работы по содержанию городских клумб

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Накануне в ходе еженедельного совещания мэр Белгорода Валентин Демидов поручил коммунальным службам повысить качество работ по содержанию клумб города. Особое внимание следует уделить местам с наибольшим пребыванием жителей.

В частности, особого ухода требует озеленение большой клумбы на Ватутина у памятника князю Владимиру. Здесь специалисты создают композиции из многолетников. Ассортимент растений подобран с учетом сроков цветения и высоты растений, чтобы они радовали внешним видом до поздней осени.

В мэрии областного центра напомнили, что в прошлом году озеленители пересмотрели подход к оформлению клумбы у памятника Князю Владимиру. Теперь на склоне создаются «пиксельные» клумбы, а также используется прием вертикального озеленения.