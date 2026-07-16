В Белгородской области адвоката на три года отправили за решетку за мошенничество Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 46-леьнего адвоката. Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Следствие и суд установили, что осужденный, будучи адвокатом обвиняемого, в отношении которого расследовалось уголовное дело о коррупционном преступлении, путем обмана получил от него в сентябре и октябре 2024 года 3 млн и 1,5 млн рублей. За эти деньги он дважды обещал подзащитному изменение меры пресечения на более мягкую, но полномочий на это у него не было. Полученными средства он потратил на личные нужды.

Он также вел в заблуждении супругу подзащитного, пообещав оказать содействие в смягчении вынесенного приговора. В январе 2025-го после получения взятки в 1 млн рублей, присвоил деньги и собирался также их потратить на себя. Однако был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.

С учетом мнения прокурора суд приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный также лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года и обязан выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.