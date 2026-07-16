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НовостиОбщество16 июля 2026 10:27

В Белгороде все работы на проезжей части на Чумичова планируют завершить в сентябре

На участке дороги установят две остановки общественного транспорта
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде продолжает капремонт участка улицы Николая Чумичова. Подрядная организация уже на 35% выполнила фрезерование старого покрытия и приступила к установке бордюрного камня. Также работы ведутся на технической полосе. Параллельно специалисты ресурсоснабжающих организации проводят ремонт теплосети.

На время ремонта полностью дорогу не перекрывают, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Все работы на проезжей части планируют завершить в течение сентября. После чего специалисты приступят к обустройству тротуаров, велодорожки и озеленению. Кроме того, на участке дороги установят две остановки общественного транспорта, заменят светофоры и кабельные сети.

Также по итогу ремонта будет расширена проезжая часть за счет сужения островка безопасности.

- Особое внимание уделят озеленению участка. Вдоль дороги высадят деревья-крупномеры, устойчивые к реагентам (92 дерева). Бортовой камень поднимут таким образом, чтобы минимизировать вред для растений при обработке дорог. Также появится более 6000 кустарников, - рассказали в пресс-службе администрации города.