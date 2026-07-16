Белгородец пойдет под суд за госизмену и подготовку теракта

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра. Мужчину обвиняют сразу по четырем статьям: государственная измена, незаконное хранение взрывных устройств, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также подготовка к совершению террористического акта. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленник установил контакт с представителями спецслужб Украины. Он также прошел обучение в Киеве, чтобы в дальнейшем осуществить террористическую деятельность на территории РФ. После он приехал в Белгород, где собирался совершить теракт по указанию своего куратора.

Преступную деятельность фигуранта выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.