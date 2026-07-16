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НовостиОбщество16 июля 2026 9:17

В Белгородском округе до 15 декабря завершат капремонт школы в Мясоедово

Обновление фасада и кровли выполнено на 70%
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru

Фото: @belregion_ru

В Белгородском округе продолжается капитальный ремонт школы в селе Мясоедово. Учреждение образования рассчитано на 150 учеников. Для дошкольников откроют две группы на 40 детей.

На сегодняшний день подрядчик полностью заменил все инженерные коммуникации и установил современные системы безопасности. Также в здании завершили монтаж энергоэффективных стеклопакетов. Строительная готовность фасада и кровли составляет 70%.

В региональном Минстрое отметили, что работы по капремонту выполняются строго по графику. Полностью сдать объект планируют к 15 декабря. Напомним, обновление школы проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».