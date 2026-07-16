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НовостиПроисшествия16 июля 2026 8:53

Белгородец может лишиться свободы за кражу велосипеда у подростка

Злоумышленник ранее уже неоднократно был судим
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец может лишиться свободы за кражу велосипеда у подростка

Белгородец может лишиться свободы за кражу велосипеда у подростка

Фото: "КП" Архив.

С заявлением о краже велосипеда у 12-летнего подростка в полицию Старого Оскола обратились родители несовершеннолетнего. Они рассказали правоохранителям, что мальчик на несколько часов оставил свой транспорт у игрового клуба. Примерная стоимость велосипеда составляет больше 20 тысяч рублей.

По подозрению в совершенном преступлении полиция задержала 31-летнего жителя села Городище. Выяснилось, что злоумышленник ранее уже неоднократно был судим за кражи.

Предварительно установлено, что проходя мимо клуба, подозреваемый увидел велосипед, сел на него и поехал домой. Похищенный транспорт правоохранители изъяли дома у фигуранта.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.