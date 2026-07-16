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НовостиПроисшествия16 июля 2026 8:23

В Белгородской области под колесами иномарки пострадал 11-летний велосипедист

Также в Старооскольском округе в ДТП травмы получила пассажирка мотоцикла
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области под колесами иномарки пострадал 11-летний велосипедист

В Белгородской области под колесами иномарки пострадал 11-летний велосипедист

Фото: "КП" Архив.

В среду, 15 июля, в Старооскольском округе Белгородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, около двух часов дня в Старом Осколе 27-летний водитель на «Хендай» сбил в переулке 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенок получил травмы.

Еще одна авария произошла в дачном товариществе «Колос» около девяти часов вечера. Предварительно установлено, что 35-летний водитель «Форда Фокус» перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги столкнулся с 17-летним мотоциклистом. В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка мототехники.