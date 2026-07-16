Шуваев рассказал о рисках при строительстве и капремонте соцобъектов в Белгородской области Фото: соцсети Александра Шуваева.

Накануне в ходе оперативного совещания правительства Белгородской области власти обсудили ход строительства и капитального ремонта на проблемных объектах образования. На некоторых из них есть риски срыва сроков сдачи. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

В частности, в Белгороде необходимо перераспределить финансирование, чтобы ускорить работы по восстановлению корпуса строительного колледжа, который был поврежден во время ракетного обстрела ВСУ этой весной. Также после обстрелов в 2024 году были серьезные повреждения в детском саду №21 «Тридевятое царство». Готовность по капремонту на сегодня – 95%. В процессе были выявлены неучтенные объемы. Необходимы дополнительные средства на завершение работ.

В Белгородском округе школа на 750 мест в «Стрелецком-23» готова на 99%. По данным врио губернатора, есть риск не успеть получить лицензию к 1 сентября. Шуваев поручил ввести здание в эксплуатацию к 20 июля.

В Корочанском округе на 95% готова пристройка столовой и спортивного комплекса к сельскохозяйственному техникуму. Проблему с подключением к сетям уже решили. Также был вопрос с общежитием, которое весной пострадало во время обстрела ВСУ. Здание должны подготовить к заселению к 1 сентября.

В Старооскольском округе также к 1 сентября необходимо завершить капремонт медколледжа. Из-за нехватки рабочих работы в учебном и зуботехническом корпусах идут медленно. Подрядчику нужно увеличить темп.

В Шебекинском округе есть вопросы по темпам выполнения работ в Маломихайловской школе, школе №3 и в четырех детских садах Шебекино. Основная проблема – оперативная обстановка. Также поручено увеличить темпы работ на объектах.

Повторные доклады о ходе работ министерства представят Шуваеву через неделю.