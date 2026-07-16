Беспилотники ВСУ уничтожили над Белгородской областью в ночь на 16 июля

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили очередные атаки вооруженных сил Украины по Белгородской области. Противник продолжает наносить удары с применением беспилотников по мирному населению и гражданским объектам региона. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, в ночь на 16 июля ВСУ ударили по территориям 19 регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.