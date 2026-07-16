В Белгороде на капремонт дорог в этом году направят 1,2 млрд рублей Фото: соцсети Александра Шуваева.

В Белгороде в 2026-м на капитальный ремонт улично-дорожной сети направят 1,2 миллиарда рублей. Износ дорог составляет 50%. По сравнению с прошлым годом объем ямочного ремонта вырос почти в пять раз.

На сегодняшний день на шести участках общей протяженностью 3,4 км работы идут или уже завершены. С середины августа к капремонту приступят еще на пяти участках дорог протяженностью 3,75 км. В планах на следующий год капремонт еще 13 участков дорог общей протяженностью порядка 18 км.

Параллельно ведется обновление дорожной сети по всей области. Ряд объектов дорожники уже привели в нормативное состояние – заменили дорожное покрытие, укрепили обочины, обновили автобусные остановки и дорожные знаки, нанесли новую разметку.

- Современные и безопасные дороги – это комфорт каждого, кто передвигается на автомобильном транспорте. Работу будем продолжать, чтобы поездки стали удобнее, - отметил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.