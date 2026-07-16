Депутатские будни: важная работа на благо здоровья земляков

Фото — архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Энергия движения

Развитие спорта — традиционно важная задача. Помимо законотворческой деятельности, парламентарии поддерживают турниры, делятся своим спортивным опытом. Например, Евгений Дмитриев стал участником первого регионального «Кубка Защитников Отечества», Олег Шатохин - «Зарядки со звездой», которую в Старом Осколе провели Владимир и Анатолий Токовы. А Юрий Кохович рассказал, как прошел областной турнир по VR-сквошу: «Глядя на то, с каким азартом сегодня проходили матчи, понимаешь: для силы духа наших людей нет никаких преград».

Фото — архив пресс-службы Белгородской облдумы.

О силе и спорте говорили с подрастающим поколением на уроке мужества Вячеслав Воробьев и член Молодежного парламента при облдуме, многократный чемпион России, Европы и мира, самбист Вадим Немков. «Настоящая сила - это не просто удар или бросок, это стойкость духа, верность товарищам и готовность встать на защиту Отечества», — подчеркнул Вячеслав Михайлович. А Сергей Шумский принял участие в открытии новой спортплощадки в Вейделевском округе: теперь у ребят есть возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

Вместе сильнее

Пристальное внимание народных избранников обращено и на вопросы, связанные со здоровьем земляков. Многие решаются на личных приемах. Также депутаты традиционно навещают пациентов больниц и госпиталей.

Фото — архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Накануне в рамках акции «Коробка Храбрости» Кирилл Чернов, Олег Шатохин и Виталий Дунайцев вручили подарки старооскольским детям, проходящим длительное и сложное лечение. А Олеся Нестеренко посетила раненных белгородцев, находящихся на лечении в областной клинической больнице и Белгородской больнице № 2. В ходе общения, она узнала об их самочувствии, условиях лечения и потребностях, и, конечно же, пожелала скорейшего выздоровления.