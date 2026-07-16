ВСУ за прошедшие сутки 114 раз атаковали Белгородскую область Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 114 раз атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов противника пострадали девять мирных жителей, в том числе двое детей. Несовершеннолетние госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы. По оценки врачей, они в состоянии средней степени тяжести. Перевод в федеральные клиники не требуется. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил одиннадцать обстрелов с использованием артиллерии и РСЗО. Также девять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 145 беспилотников, - добавил врио главы региона.