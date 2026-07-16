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НовостиПолитика16 июля 2026 5:50

ВСУ за прошедшие сутки 114 раз атаковали Белгородскую область

Над муниципалитетами региону ликвидировали 145 беспилотников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за прошедшие сутки 114 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за прошедшие сутки 114 раз атаковали Белгородскую область

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 114 раз атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. В результате ударов противника пострадали девять мирных жителей, в том числе двое детей. Несовершеннолетние госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы. По оценки врачей, они в состоянии средней степени тяжести. Перевод в федеральные клиники не требуется. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил одиннадцать обстрелов с использованием артиллерии и РСЗО. Также девять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 145 беспилотников, - добавил врио главы региона.