Белгородским росгвардейцам вручили награды

Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии.

В Белгороде госнаграды вручили военнослужащим и сотрудникам регионального управления Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Орден Мужества получили два сотрудника ОМОН «Острог». Медалью «За отвагу» награждены четверо бойцов отряда. Медалью Жукова отмечены двое военнослужащих. Медалью «За спасение погибавших» поощрены восемь росгвардейцев. Кроме того, отличившимся сотрудникам вручили ведомственные медали «За проявленную доблесть» III степени и «За разминирование».

С начала проведения СВО и КТО сотрудники и военнослужащие белгородского управления Росгвардии получили почти 200 государственных и свыше 150 ведомственных наград.