Столичный курьер обманул трех белгородских пенсионерок

Жительницы региона отдали курьеру 560, 400 тысяч и 351 тысячу рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали в Белгородской области курьера телефонных мошенников - 19-летнего жителя Московской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, злоумышленник похитил деньги у трех пенсионерок - жительницы Белгорода, Алексеевского и Яковлевского округов 1942, 1949 и 1951 годов рождения соответственно.

Аферисты пугали женщин подозрениями в финансировании запрещенной организации и угрожали уголовным преследованием. Затем к процессу подключались якобы бесплатный адвокат и псевдосотрудники банка. Мошенники убеждали пенсионерок передавать накопления их доверенному лицу «для декларирования» и отправляли за деньгами своего посыльного. Жительницы региона отдали курьеру 560, 400 тысяч и 351 тысячу рублей. Большую часть сумм посредник перевел на счета кураторов, оставив себе небольшой процент.

Оперативники установили машину, на которой передвигался курьер. После этого сотрудники ГАИ Губкинского округа задержали подозреваемого. В соответствии с ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.