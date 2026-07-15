До +28 градусов потеплеет в Белгородской области 16 июля

По прогнозам белгородских синоптиков, 16 июля в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 16 июля в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью существенных осадков не предвидится. Днем в некоторых округах пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +23+28 градусов. В Белгороде без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +24+26 градусов.