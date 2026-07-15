729 животных привили от бешенства в Белгороде

Бешенство - это неизлечимое заболевание, смертельно опасное как для животных, так и для человека. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Белгородской городской станции по борьбе с болезнями животных провели бесплатную вакцинацию домашних питомцев против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. С 18 мая по 24 июня отечественным препаратом «Рабикан» были привиты 418 собак и 311 кошек.

Выездные пункты вакцинации работали в разных районах города. Для прохождения процедуры владельцам необходимо было прийти по адресу, указанному в графике, вместе со своим питомцем и ветеринарным паспортом животного.

Напомним, что бешенство - это неизлечимое заболевание, смертельно опасное как для животных, так и для человека. Единственной надежной мерой защиты является регулярная и своевременная вакцинация. Ее отсутствие или несвоевременное проведение создает прямую угрозу здоровью не только самих питомцев, но и их хозяев, а также окружающих людей.

Сделать прививку от бешенства можно бесплатно в любой городской или районной ветеринарной станции либо лечебнице области.