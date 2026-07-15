Под Белгородом алабай набросился на хаски

Материалы проверки направлены в региональное управление ветеринарии для рассмотрения вопроса о привлечении владельцев обоих животных к административной ответственности. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В садовом некоммерческом товариществе «Родник» Белгородского района произошел конфликт между двумя собаками. Инцидент случился 13 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 40-летний местный житель выгуливал своего алабая на поводке без намордника. В этот момент к ним подбежала хаски и укусила питомца мужчины за хвост. В ответ алабай набросился на другую собаку.

Владелец попытался оттащить своего пса за поводок, ему на помощь пришел очевидец. Когда животных удалось разнять, хозяин увел алабая домой.

Материалы проверки направлены в региональное управление ветеринарии для рассмотрения вопроса о привлечении владельцев обоих животных к административной ответственности по части 1 статьи 8.52 КоАП РФ (Несоблюдение требований к содержанию животных).