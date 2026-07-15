17-летний мотоциклист пострадал в аварии в Белгороде

По предварительным данным, 14 июля на улице Губкина в городе Белгород случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 21:40 17-летний водитель, управляя мопедом «Сабур», при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Ниссаном» под управлением 28-летнего автомобилиста. В результате ДТП водитель мототехники получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два пенсионера и ребенок пострадали в ДТП в Белгородской области.