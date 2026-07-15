Десять водителей попались на пьяной езде на белгородских дорогах

35 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 47 автолюбителей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

14 июля сотрудники ГАИ зафиксировали 467 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены десять нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей шесть автомобилистов без прав.

11 автолюбителей нарушили правила перевозки детей. 60 водителей ехали на неисправном транспорте. 58 автомобилистов заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол.

35 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 47 автолюбителей.