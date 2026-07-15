Две медали привезли белгородские спортсмены из Мордовии

В столице Мордовии финишировал финал XIII летней Спартакиады учащихся России по тхэквондо ВТФ. В турнире участвовали 168 спортсменов из 38 регионов страны. Оба представителя Белгородской области поднялись на пьедестал почета.
Антон Юрютин победил в весе свыше 78 кг, а Ева Скрябина стала второй в весе свыше 68 кг.
Отметим, что Антон является воспитанником ГБУ ДО СШОР № 1 Белгородской области (тренер О. Селезнева), а Ева представляла МБУ ДО СШОР № 5 Белгорода (тренер Н. Булгакова).
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы выиграли международный турнир по тхэквондо.