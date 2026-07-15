Мусор горел в белгородском городе Старый Оскол

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

14 июля на территории нашего региона произошел один пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В городе Старый Оскол на улице Революционной вспыхнул мусор на втором этаже двухэтажного неэксплуатируемого жилого дома. Предварительно, причиной возгорания послужил внесенный источник зажигания. С огнем боролись девять человек с помощью двух единиц техники.

Тем временем, накануне взрывотехники поисково-спасательной службы ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в селе Шопино Яковлевского округа и на хуторе Березово Белгородского округа.