Белгородская пенсионерка забрала чужой кошелек со 134 тысячами рублей

Вместо того, чтобы сообщить о находке сотрудникам магазина, пенсионерка забрала чужие деньги и скрылась. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, утром 13 июля в одном из супермаркетов поселка Разумное 68-летняя местная жительница нашла в продуктовой корзине забытый 49-летней женщиной кошелек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вместо того, чтобы сообщить о находке сотрудникам магазина, она забрала чужие деньги и скрылась. Но распорядиться похищенным подозреваемая не успела. Стражи порядка изъяли у нее кошелек вместе с находившимися в нем 134 тысячами рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) фигурантке грозит до пяти лет тюрьмы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.