Над Белгородом и двумя округами сработала система ПВО 15 июля утром

Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами утром 15 июля сработала наша система ПВО. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами утром 15 июля сработала наша система ПВО. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.