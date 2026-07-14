Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью 14 июля

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки вооруженных сил Украины 14 июля в период с восьми часов утра до восьми часов вечера. Противник продолжает наносить удары с помощью беспилотников по гражданским объектам и мирному населению. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, в течение дня ВСУ атаковали территории 13 регионов страны, в том числе и Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.