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НовостиПолитика14 июля 2026 20:44

Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью 14 июля

Противник продолжает наносить удары с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки вооруженных сил Украины 14 июля в период с восьми часов утра до восьми часов вечера. Противник продолжает наносить удары с помощью беспилотников по гражданским объектам и мирному населению. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, в течение дня ВСУ атаковали территории 13 регионов страны, в том числе и Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.