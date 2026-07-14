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НовостиОбщество14 июля 2026 15:21

Белгородский бизнес может получить средства для компенсации ущерба от атак ВСУ

Заявки на получение меры поддержки будут принимать до 26 июля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородский бизнес может получить средства для компенсации ущерба от атак ВСУ

Белгородский бизнес может получить средства для компенсации ущерба от атак ВСУ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области принимает заявки на получение грантовой поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые пострадали от атак со стороны ВСУ. Средства можно будет направить на компенсацию нанесенного ущерба и продолжить ведение бизнеса на территории региона.

Подать заявку на получение меры поддержки представители бизнес-сообщества могут до 26 июля в Минэкономразвития региона. Гранты в форме субсидий выделяются в соответствии с положениями п. 1.1 постановления Правительства Белгородской области от 20 апреля 2026 года № 177 пп.

Для подачи заявки нужно:

- перейти на портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

- заполнить заявку в системе в соответствии с требованиями отбора.

Необходимую информацию о перечне документов также можно узнать в администрации своего муниципального округа.