Белгородский бизнес может получить средства для компенсации ущерба от атак ВСУ Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области принимает заявки на получение грантовой поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые пострадали от атак со стороны ВСУ. Средства можно будет направить на компенсацию нанесенного ущерба и продолжить ведение бизнеса на территории региона.

Подать заявку на получение меры поддержки представители бизнес-сообщества могут до 26 июля в Минэкономразвития региона. Гранты в форме субсидий выделяются в соответствии с положениями п. 1.1 постановления Правительства Белгородской области от 20 апреля 2026 года № 177 пп.

Для подачи заявки нужно:

- перейти на портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

- заполнить заявку в системе в соответствии с требованиями отбора.

Необходимую информацию о перечне документов также можно узнать в администрации своего муниципального округа.