В Белгороде с 10 августа перекроют движение в районе съезда с Щорса по Архиерейской Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде на время будет прекращено движение транспортных средств в районе съезда с улицы Щорса по улице Архиерейская. Дорога будет перекрыта с девяти часов утра 10 августа до восьми часов вечера 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также уточняется, что временные ограничения в передвижении транспортных средств связаны с работами по замене участка теплосети. Автомобилистов просят учитывать эти обстоятельства и заранее планировать свои поездки.

Объехать указанный участок можно будет по ул. Губкина – ул. Щорса.