Пьяный белгородец, посадивший семилетку за руль, получил больше года исправительных работ Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Строго Оскола, который посадил за руль автомобиля свою семилетнюю дочь. Суд установил, что во дворе одной из многоэтажек нерадивый отец, будучи подшофе, передал руль несовершеннолетней, сам при этом находился в салоне. В результате девочка сбила 45-летнего мужчину, причиняя его здоровью тяжкий вред, а также наехала на элементы благоустройства и два припаркованных автомобиля.

В пресс-службе прокуратуры Белгородской области сообщили, что с учетом мнения государственного обвинителя суд назначил белгородцу наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5% из зарплаты в доход государства.