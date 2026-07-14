В Белгородской области мигрант может лишиться свободы за поддельный патент

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Алексеевском округе Белгородской области сотрудники полиции при проверке установили, что у гражданина одной из стран ближнего зарубежья оказался поддельный патент. По номеру, указанному в документе, такой иностранец не был зарегистрирован. А согласно дальнейшему заключению эксперта, патент был изготовлен способом цветной струйной печати.

Кроме того, правоохранители выяснили, что в июне 2026-го иностранец мигранта уже привлекали к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность на территории региона. Тогда мужчине назначили административный штраф в размере 2000 рублей. Но фигурант продолжил работать по поддельному документу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на иностранца завели уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до одного года.