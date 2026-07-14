Кратковременные дожди пройдут в Белгородской области 15 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в среду, 15 июля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют, в отдельных районах возможен туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер подует с северо-запада, его скорость не превысит 13 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла. Днем потеплеет до +24… +29 градусов. В Белгороде ночью ожидается от 14 до 16 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут +26… +28 градусов.

В региональном МЧС белгородцам рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрооборудования. Обращайте внимание на внешнее состояние бытовых приборов и проверяйте их на наличие оголенных проводов и надломов.