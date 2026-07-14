В Белгородской области за мошенничество в особо крупном размере под суд пойдет житель Ленинградской области Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области расследуют уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Ленинградской области. Мужчине инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ совместно с коллегами из УМВД России по Белгородской области.

По версии следствия, злоумышленник, являясь управляющим партнером одной из коммерческих организаций, похитил свыше 16 миллионов бюджетных средств. Компания, которой руководил фигурант, заключила контракт на выполнение строительно-монтажных работ на одном из предприятий коммунального хозяйства в Белгороде. Обвиняемый закупил оборудование, которое не соответствовало проектно-сметной документации, чтобы извлечь финансовую выгоду. Оборудование в итоге было установлено, однако при первом же запуске вышло из строя, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

В пресс-службе регионального УФСБ добавили, что злоумышленник на время расследования уголовного находится под подпиской о невыезде. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.