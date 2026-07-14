В Белгороде полиция привлекла к ответственности справлявшего нужду мужчину

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгороде сотрудники полиции установили личность мужчины, который справлял нужду на одной из улиц города. Видеозапись с правонарушителем было выявлено правоохранителями в ходи мониторинга сети Интернет.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что злоумышленником оказался 38-летний житель Чернянского округа. Мужчину задержали сотрудники отдела полиции №1. Участковые уполномоченные составили в отношении белгородца административный материал за мелкое хулиганство. Нарушителю грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.