Белгородцу назначили два года принудительных работ за мошенничество в крупном размере

Злоумышленник с неустановленным соучастником похитил у пенсионерки 750 тысяч рублей и 800 долларов Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении жителя Корочанского округа. Мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в марте текущего года злоумышленник договорился о хищении средств у жителей Белгородской области с неустановленным лицом (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство). Члены преступной группы в ходе телефонных разговоров убедили пожилую белгородку перевести средства на так называемый «безопасный счет». После приехал к пенсионерке и забрал у нее 450 тысяч рублей и 800 долларов. Основную часть денег он перевел сообщнику, оставив себе в качестве оплаты 100 долларов и 30 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что вовремя предварительного расследования обвиняемый добровольно возместил пенсионерке 100 тысяч рублей.

С учетом мнения прокурора суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании суммы материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.