Белгородские росгвардейцы за неделю проверили почти 190 владельцев оружия

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

За прошедшую неделю, в период с 6 по 12 июля, подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области проверили 188 владельцев оружия. За этот период сотрудники ведомства выявили 16 нарушений правил оборота гражданского оружия.

В связи с нарушением законодательства росгвардейцы изъяли у белгородцев 19 единиц оружия и 514 боеприпасов. При этом жители региона добровольно сдали 25 единиц гражданского оружия.

В пресс-службе региональной Росгвардии также рассказали, что в течение прошедшей недели через портал госуслуг в ведомство поступило 494 заявления от граждан и юридических лиц по вопросам оборота оружия. За семь дней было выдано 388 разрешений.

Жителям Белгородской области напоминают, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Если вы добровольно сдадите эти предметы, то будете освобождены от административной и уголовной ответственности. Обратиться можно к сотрудникам подразделений ЦЛРР Росгвардии или в ближайший отдел полиции.