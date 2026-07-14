Пьяный белгородец проник в чужой дом и угрожал убить ребенка металлической трубой Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Яковлевского округа. Мужчине инкриминируют незаконное проникновение в жилище и угрозу убийством. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае текущего года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в жилой дом незнакомой семьи. В одной из комнат мужчина увидел 12-летнего ребенка и стал высказывать в его адрес угрозы убийством. При этом незваный гость размахивал металлической трубой.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направили в суд, где их рассмотрят по существу.