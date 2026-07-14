С начала года порядка 35 тысяч белгородцев поучаствовали в выполнении нормативов ГТО

Фото: @belregion_ru

С начала года в Белгородской области в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 37 910 жителей. Большинство участников – школьники в возрасте от 6 до 17 лет – 27210 ребят. Из них 13 619 мальчиков и 13 591 девочка.

Что касается взрослого населения региона, то нормативы ГТО выполнили 2 482 мужчины и 5 218 женщин. В общей сложности золотые государственные знаки отличия получили 8 234 белгородца. Серебряных знаков удостоены 579 человек. Еще 720 жителей региона получили бронзовые знаки отличия.

Напомним, всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках государственной программы «Спорт России».