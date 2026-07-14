В Белгородской области «Ростелеком» провел серию квизов по кибербезопасности для школьников

В мае специалисты «Ростелекома» провели интеллектуальные состязания на знание правил кибербезопасности среди учеников трех школ Губкинского района. Прежде всего подростки узнали, как распознать угрозы и опасности цифрового мира, а после, поделившись на команды, закрепили полученную информацию в игровой форме.

Ребята прошли по два тематических раунда, каждый из которых включал пять вопросов. Нужно было выявить мошеннические сообщения, проявить аналитические способности и отличить изображения, сгенерированные нейросетями, от реальных фотографий.

По итогам напряженной борьбы в каждой школе определили победителей — команды, набравшие наибольшее количество баллов. Ребята получили памятные грамоты и сувениры от «Ростелекома».

- Цифровая грамотность сегодня – такой же базовый навык, как чтение и письмо. Особенно важно формировать ее у подрастающего поколения, которое не представляет жизни без интернета. Именно с этой целью мы регулярно проводим занятия по кибербезопасности. За этот учебный год организовали более 10подобных встреч в разных городах Белгородчины. Формат квиза – уникален, поскольку позволяет сразу применить полученные знания на практике. Осенью планируем продолжить серию образовательных мероприятий. В планах значится организация межшкольного турнира по кибербезопасности, - рассказал директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Григорий Кузьменко.

- Участвовать в квизе было очень интересно, хотя и немного волнительно. Особенно сложный раунд – про искусственный интеллект: картинки выглядят как настоящие, а нужно найти подвох. Теперь буду внимательнее проверять ссылки и сообщения, которые приходят в соцсетях, - поделилась одна из участниц квиза.

В завершение мероприятия участников пригласили на образовательную платформу «Ростелеком Лицей». Она объединяет 5,7 тысячи видеолекций, практических заданий и конспектов по всем предметам школьной программы, а также курсы по общему развитию, цифровому творчеству и разработке игр и приложений.

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