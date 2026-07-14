Два пенсионера и ребенок пострадали в ДТП в Белгородской области Фото: "КП" Архив.

Вчера, 13 июля, в городе Шебекино Белгородской области при столкновении двух легковых автомобилей пострадали три человека. подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, около шести часов вечера 71-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Шевроле», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра и врезался в «Рено», которым управлял 48-летний автомобилист.

В результате столкновения травмы получили водитель «Шевроле», а также его пассажиры – 71-летняя женщина и 11-летний мальчик.