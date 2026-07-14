Белгородка попала под суд за публичные призывы к финансированию иностранного государства Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области вынесен приговор в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в причастности к публичным призывам к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Следствием установлено, что фигурантка в социальной сети разместила публикацию, в которой призывала к сбору средств для финансирования ВСУ.

Суд признал белгородку виновной. Злоумышленнице назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор отсрочен до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Помимо этого фигурантке запрещено заниматься администрированием сайтов и создавать аккаунты в соцсетях в течение трех лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.