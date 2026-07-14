ВСУ за сутки выпустили 171 беспилотник по Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 47 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 171 беспилотник и 36 боеприпасов. Ранены два сотрудника МЧС. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгородском округе повреждены два грузовика и девять легковушек, помещение предприятия объект инфраструктуры, четыре частных дома и хозпостройка.

В Валуйском округе повреждены два грузовика, коммерческий объект, транспортная инфраструктура.

В Волоконовском округе поврежден автомобиль. В Ивнянском – частный дом. В Чернянском округе обошлось без последствий. В Краснояружском округе повреждены три частных дома и автомобиль.

В Грайворонском округе в Грайвороне во время ликвидации пожара от атак FPV-дронов пострадали два сотрудника МЧС – оба пожарных госпитализированы. Повреждены два служебных автомобиля, многоквартирный и частный дома, объект инфраструктуры. Также сгорели пять гаражей и три автомобиля.

В Ракитянском округе повреждены три грузовика и три легковушки, частный дом и два МКД, объект инфраструктуры.

В Шебекинском округе повреждены два частных дома и МКД, хозпостройки, коммерческий и социальный объекты, объект инфраструктуры, автобус и микроавтобус, корпус предприятия, два грузовика и пять легковушек. Еще одна машина сгорела.