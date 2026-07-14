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НовостиПолитика14 июля 2026 7:49

ВСУ за сутки выпустили 171 беспилотник по Белгородской области

Атакам со стороны противника подверглись 47 населенных пунктов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за сутки выпустили 171 беспилотник по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили 171 беспилотник по Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 47 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 171 беспилотник и 36 боеприпасов. Ранены два сотрудника МЧС. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгородском округе повреждены два грузовика и девять легковушек, помещение предприятия объект инфраструктуры, четыре частных дома и хозпостройка.

В Валуйском округе повреждены два грузовика, коммерческий объект, транспортная инфраструктура.

В Волоконовском округе поврежден автомобиль. В Ивнянском – частный дом. В Чернянском округе обошлось без последствий. В Краснояружском округе повреждены три частных дома и автомобиль.

В Грайворонском округе в Грайвороне во время ликвидации пожара от атак FPV-дронов пострадали два сотрудника МЧС – оба пожарных госпитализированы. Повреждены два служебных автомобиля, многоквартирный и частный дома, объект инфраструктуры. Также сгорели пять гаражей и три автомобиля.

В Ракитянском округе повреждены три грузовика и три легковушки, частный дом и два МКД, объект инфраструктуры.

В Шебекинском округе повреждены два частных дома и МКД, хозпостройки, коммерческий и социальный объекты, объект инфраструктуры, автобус и микроавтобус, корпус предприятия, два грузовика и пять легковушек. Еще одна машина сгорела.