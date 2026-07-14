В Белгородской области за неделю восстановили больше 70 поврежденных жилых объектов

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За прошедшую неделю, в период с 6 по 12 июля, в восьми приграничных муниципалитетах Белгородской области строительные бригады восстановили 71 дом и квартиру, которые были повреждены во время атак со стороны вооруженных сил Украины. Подробности сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Наибольшее количество отремонтированных объектов – в Белгороде. За неделю удалось восстановить квартиры в 53 многоэтажках, а также два частных дома.

Еще пять жилых помещений – два частных дома и три квартиры – восстановили в Белгородском округе. Также завершены работы в частном доме и квартире в Грайворонском округе. По одному частному дому подрядные организации отремонтировали в Валуйском и Краснояружском округах.

В Шебекинском округе за неделю расписки о выполненных работах получены по 7 объектам – восстановлено три частных домовладения и четыре квартиры. Кроме того, на одном жилом объекте закрыли тепловой контур.