Ракетная опасность объявлена в Белгородской области 14 июля

в Белгородской области объявили ракетную опасность

По всей Белгородской области объявлена ракетная :опасность. На территории муниципальных образований запущена сирена воздушной тревоги в 09:23 утра 17 июля.

Региональные власти призывают жителей быть предельно осторожными и внимательными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Находясь в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. Если во время сигнала тревоги вы на улице, займите ближайшее подвальное укрытие или защитный модуль

Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.

Отбой ракетной опасности в 09:41.