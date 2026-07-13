Белгородская область и правительство Москвы подписали новое пятилетнее соглашение Фото: соцсети Александра Шуваева.

Сегодня правительство Белгородской области и правительство Москвы подписали очередное пятилетнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено взаимодействие по различным направлениям.

В частности, по инициативе мэра столицы Сергея Собянина как главы профильной комиссии Госсовета продвигается решение о переносе сроков погашения старых бюджетных кредитов регионов на 2031–2033 годы. Это решение позволит сохранить в бюджете Белгородской области значительные средства, которые будут направлены на развитие региона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Также в рамках нового соглашения Белгородчина будет наращивать поставки продукции в столицу. Таким образом белгородский бизнес сможет найти дополнительных партнеров и покупателей в Москве. А столичные предприниматели смогут инвестировать в Белгородскую область.

Отдельно будет проведен обмен опытом в сфере благоустройства и ЖКХ. Александр Шуваев выразил особую благодарность московским коммунальщикам, которые во время зимних обстрелов ВСУ помогали с ликвидацией последствий коллегам в Белгородской области.

В рамках соглашения будет также усилено сотрудничество в сферах здравоохранения и образования. Белгородские педагоги и меди будут перенимать лучшие столичные практики. В свою очередь врачи Белгородчины поделятся уникальными навыками, наработанными в ходе СВО.

Совместная работа будет проводиться для развития спорта и культуры, а также для патриотического воспитания молодежи.

- Белгородчина исторически – это первый форпост Москвы на южных рубежах. Как и в прежние времена, сейчас мы стоим на приграничье, фактически прифронтовой регион. И когда враг стремится дотянуться до столицы, мы зачастую принимаем на себя первый удар. В столице это знают, ценят и с искренним вниманием и переживанием относятся к вопросам и тревогам наших жителей, - подчеркнул Александр Шуваев.