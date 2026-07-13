Александр Шуваев и Максим Решетников обсудили восстановление белгородского приграничья Фото: соцсети Александра Шуваева.

В ходе рабочей поездки в Москву временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области встретился с министром экономического развития РФ. Александр Шуваев и Максим Решетников обсудили мастер-план и перечень социальных объектов второго этапа реализации программы комплексного восстановления и развития белгородского приграничья, пострадавшего в результате атак со стороны ВСУ.

Во время рабочего совещания стороны также поговорили о функционировании свободной экономической зоны на территории Белгородской области. В планах – расширить СЭЗ на всю область. Региональные власти уже подготовили проект нормативно-правового акта.

Кроме того, врио главы региона и глава Минэкономразвития обсудили вопрос дополнительной поддержки предпринимателям, чье имущество пострадало из-за обстрелов со стороны противника.

Шуваев также доложил Решетникову о заявке на создание Старооскольского индустриального парка. На реализацию проекта потребуется субсидия в 600 миллионов рублей. По итогу планируется заход 12 резидентов, что позволит открыть 378 рабочих мест. Размер частных инвестиций составит 2,4 млрд рублей.

- Параллельно ведем работу по формированию промпарка в Белгороде. При этом у нас в области уже действует четыре промпарка общей площадью 110 га, площадь созданных объектов недвижимости – 223 тысячи кв. м. На сегодняшний день на их территории работают 76 резидентов. В 2025 году объем внебюджетных инвестиций превысил 300 млн рублей, а общая выручка резидентов достигла 29 млрд рублей, - отметил врио губернатора Александр Шуваев.