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НовостиПроисшествия13 июля 2026 14:50

Житель Белгородской области на 15 лет отправится за решетку за убийство приятеля

В ходе пьяного конфликта злоумышленник несколько раз ударил друга топором и ножом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Житель Белгородской области на 15 лет отправится за решетку за убийство приятеля

Житель Белгородской области на 15 лет отправится за решетку за убийство приятеля

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Борисовского округа. Мужчине инкриминируют убийство приятеля. Подробности сообщил в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в мае текущего года злоумышленник расписал спиртное вместе с приятелем. Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Когда словесные аргументы закончились, фигурант схватил топор и не меньше трех раз ударил потерпевшего по голове и один раз в грудь. После этого он еще вонзил нож в область грудной клетки товарища.

Потерпевший скончался от полученных ранений на месте преступления.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.