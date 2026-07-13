Юных белгородских спортсменов будут возить на тренировки в другие регионы

Александр Шуваев и Михаил Дегтярев обсудили развитие спорта в Белгородской области Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области в ходе рабочей поездки в Москву встретился с министром спорта РФ. Александр Шуваев и Михаил Дегтярев обсудили развитие отрасти в регионе.

Так, в числе принятых решений – централизованные выезды юных спортсменов на федеральные базы в другие регионы страны, в том числе на соседние площадки в ЦФО. Ракетные обстрелы и атаки БПЛА недолжны помешать детям и педагогам спортшкол прерывать тренировочный процесс. Для выездов будут формировать группы высшего спортивного мастерства с тренерами, а также спортсменов младших возрастов.

В ходе совещания стороны также обсудили восстановление поврежденных спортивных объектов. На сегодня это 31 объект, шесть из них будут восстановлены в этом году. Ремонт еще одного запланирован на 2028 год.

Александр Шуваев отметил, что есть проблемы с тремя спортобъектами в Шебекинском округе. Речь идет о бассейне «Дельфин», ледовой арене и ФОКе «Пристань спорта».

- Заключения государственной экспертизы получены позже установленного срока, из-за чего контракты формально заключены с нарушением. Мы направили просьбу о переносе сроков. Необходимо внести изменения в правила предоставления субсидий – соответствующий проект постановления уже подготовлен Минспортом и находится на согласовании, - рассказал врио главы региона.

Также отдельно было рассмотрено строительство плавательного бассейна в Губкине. На сегодня готовность составляет порядка 48%. Для завершения строительства потребуются дополнительные средства из федерального бюджета.